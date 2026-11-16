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COP31'de orman yangınlarına karşı Antalya Eylem Planı için işbirliği çağrısı yapıldı

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COP31 kapsamında Antalya'da orman yangınlarına karşı dayanıklılık konulu üst düzey etkinlik yapıldı. Brezilya, Azerbaycan ve Pakistan'dan bakanların da katıldığı etkinlikte, yangınlarla tek başına mücadele edilemeyeceği belirtilerek Antalya Eylem Planı için işbirliği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "Entegre Yangın Yönetimi ve Orman Yangınlarına Karşı Dayanıklılık İçin Teknoloji ve İnovasyon Üst Düzey Diyaloğu" etkinliği yapıldı.

Etkinliğe, Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Joao Paulo Capobianco, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Arnavutluk Çevre Bakanı Sofjan Jaupaj, Belçika Federal Mobilite Bakanı Jean-Luc Crucke, Guyana Doğal Kaynaklar Bakanı Vickram Bharrat ve Pakistan Çevre Bakanı Şezra Mansab konuşmacı olarak katıldı.

Capobianco, hiçbir ülkenin orman yangınlarıyla tek başına yüzleşemeyeceğini belirterek, işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Bakan Capobianco, "Brezilya; teknoloji, bilim, itfaiyecilerin eğitimi ve bölgede yaşayan toplulukların desteklenmesi konularında öğrendiklerini ve daha fazlasını öğrenme isteğini Antalya'ya getirdi. Orman yangınlarıyla mücadele planını devreye sokmak için Brezilya'ya katılın." dedi.

Babayev, orman yangınlarıyla mücadelede "Antalya Eylem Planı"nın öncelikleri eyleme dönüştürmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Ormanları korumanın, yeniden canlandırmanın ve koşulların elverdiği her yerde orman ekosistemlerini genişletmenin önemini vurgulayan Babayev, "Ormanları korumak yalnızca doğayı muhafaza etmekle ilgili değildir; aynı zamanda hayatları korumak, iklim direncini güçlendirmek ve geleceğimizi güvence altına almakla ilgilidir." diye konuştu.

Jaupaj, doğayı korumadan sürdürülebilir bir gelecek inşa edilemeyeceğinin altını çizdi.

İşbirliği olmadan iklim değişikliğiyle ya da yangınlarla mücadele edilemeyeceğini söyleyen Jaupaj, "Hiçbir ülke bununla tek başına yüzleşemez. Elbette biz de kendi üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Crucke, "Değişen bir iklimde genç peyzaj mimarlarıyla daha fazlasını inşa etmek, daha iyi korunan topluluklar ve daha güvenli bir gelecek oluşturmak için birlikte çalışalım." mesajı verdi.

Bharrat da ülkesinin, "Antalya Eylem Planı"nın uluslararası taahhütlerden pratik işbirliğine geçmek için önemli bir fırsat sunduğuna inandığını vurgulayarak, "Bu platformu yalnızca ülkelerin halihazırda neler yaptığını göstermek için değil, aynı zamanda nerelerde eksiklikler bulunduğunu, ne tür desteklere ihtiyaç duyulduğunu ve bu grubun bunları gidermek adına siyasi iradeyi, finansmanı ve ortaklıkları harekete geçirmeye nasıl yardımcı olabileceğini belirlemek için kullanmalıyız." şeklinde konuştu.

Mansab ise Pakistan'ın "Antalya Eylem Planı"nın hedeflerini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "İklim değişikliğine karşı kırılgan ülkelerde orman yangınlarını önleme ve müdahale kapasitelerini güçlendirmek amacıyla erişilebilir iklim finansmanının ve teknoloji transferinin önemini de vurguluyoruz. Hedefimiz yangınları daha erken tespit etmek, daha etkili müdahale etmek, ekolojik zararı en aza indirmek ve gelecek nesiller için orman peyzajını restore etmek olmalıdır." dedi.

Kaynak: AA
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