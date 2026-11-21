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ANTALYA'da düzenlenen Cop31'de büyük beğeni toplayan caretta caretta şeklindeki Antalya Pavilyonu, zirvenin ardından kreşe dönüştürülecek. Nesli tehdit altındaki deniz kaplumbağalarına yönelik farkındalığı artıran caretta maskotu ise hazırlanan animasyonla Cop31'e veda etti.

Antalya'da 9- 20 Kasım tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31'inci Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında Antalya Valiliği ve Mavi Akdeniz İnisiyatifi iş birliğiyle oluşturulan Antalya Pavilyonu, özgün mimarisiyle dikkat çekti. Caretta caretta şeklinde tasarlanan pavilyon, ziyaretçilere Akdeniz'in doğal ve kültürel değerlerini tanıtırken, iklim değişikliği, deniz yaşamı ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturdu.

BİR FİKİRDEN SİMGEYE

Pavilyonun tasarımını üstlenen Ali Kıvrak, projenin Antalya'yı dünyaya anlatacak güçlü bir simge arayışıyla başladığını belirtti. Akdeniz'in ve Antalya kıyılarının en önemli canlılarından caretta carettanın tercih edildiği tasarımda, yapının doğrudan deniz kaplumbağası biçiminde oluşturulduğunu anlatan Kıvrak, kabuğun çatıya, baş bölümünün girişe, gövdenin ise ziyaretçilerin Akdeniz'i keşfettiği deneyim alanına dönüştürüldüğünü kaydetti.

ATIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Pavilyonun üretiminde sürdürülebilirlik ilkeleri de dikkate alındı. Carettanın baş bölümündeki organik dokuda ağaç kabukları ve ahşap üretim artıkları yeniden değerlendirildi. İçerisindeki zeytin ağacı, dijital içerikler ve etkileşimli anlatımlarla ziyaretçilere Akdeniz'in doğası, iklim değişikliği ve çevrenin korunmasının önemi aktarıldı.

DÜNYADA İLK SIRADA

Caretta Pavilyonu uluslararası alanda da ilgi gördü. Going Green Media'nın kurucuları Ben Brown ve Ciara Doyle, Cop31'de öne çıkan 5 yeniliği değerlendirdikleri videoda Antalya'nın Caretta Pavilyonu'nu ilk sıraya yerleştirdi. Videoda pavilyonun caretta caretta şeklindeki mimarisi ve zirvenin ardından çocuklar için kreşe dönüştürülmesi planı öne çıkarıldı.

ÇOCUKLARA YUVA OLACAK

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in önerisiyle Caretta Pavilyonu, Cop31'in ardından sökülerek Antalya Valiliği ek hizmet binasının bahçesine taşınacak. Burada kreş olarak yeniden kullanılacak yapı, zirve boyunca verdiği doğayı koruma ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk mesajını yeni işleviyle sürdürecek. Böylece Antalya'yı dünyaya tanıtmak amacıyla tasarlanan caretta, çocukların eğitim gördüğü ve oyun oynadığı bir yaşam alanına dönüşecek.

CARETTA'DAN VEDA

Diğer yandan COP31 boyunca ziyaretçilerin, özellikle de çocukların büyük beğenisini kazanan caretta caretta maskotu için zirvenin sona ermesiyle veda paylaşımı yapıldı. Nesli tehdit altındaki deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağlayan maskot, Türkiye Çevre Ajansı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan veda görüntülerinde yer aldı. COP31 alanında görüntülenen caretta maskotunun yer aldığı paylaşımda, 12 gün boyunca sürdürülebilirlik ortağı olarak zirvede görev alındığı belirtilerek, "COP31 sona eriyor ancak doğa için çıktığımız yolculuk devam ediyor" mesajı verildi. Paylaşım, "Hoşça kal COP31" sözleriyle tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı