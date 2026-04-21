Bakan Kurum, Berlin'de BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Stiell ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve 31. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Başkanı Murat Kurum, Berlin'de BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ve mevkidaşlarıyla görüştü.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin ikili görüşmeler gerçekleştirdiğine dair paylaşımda bulundu.

Berlin'de düzenlenen 17. Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı'na katılan Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ile Almanya Çevre, İklimi Koruma, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, Japonya Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı Shigeharu Aoyama, Birleşik Krallık Enerji, Güvenlik ve Net Sıfır Bakanlığı İklim Bakanı Katie White ile görüştü.

COP31 Başkanı olarak Türkiye'nin ev sahipliği sürecine ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği çağrısı yaptı.

Bakan Kurum, "COP31 vizyonumuzu anlattık, küresel işbirliği fırsatlarını değerlendirdik." mesajını paylaştı.