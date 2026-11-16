COP31 Başkanı Kurum, Belçika Bakanı Crucke ile zirve kapsamında görüştü

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Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında Belçika Federal Hareketlilik, İklim ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Jean-Luc Crucke ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Belçika Federal Hareketlilik, İklim ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sayın Jean-Luc Crucke ile COP31 kapsamında bir araya geldik." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA