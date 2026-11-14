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COP31 Başkanı Kurum Antalya'da gençler ve çocuklarla buluştu, Gazze vurgusu yaptı

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COP31 Başkanı Kurum Antalya'da gençler ve çocuklarla buluştu, Gazze vurgusu yaptı
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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da gençler ve çocuklarla buluştu. Kurum, Gazze'deki insani dramın çocukların hayatında bıraktığı derin izlere dikkati çekerek 'Antalya'da Gazze'nin çocuklarını hep yüreğimizde taşıyoruz' dedi.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da gençler ve çocuklarla buluştu. Gazze'de yaşanan insani dramın çocukların hayatında bıraktığı derin izlere dikkati çeken Kurum, "Antalya'da Gazze'nin çocuklarını hep yüreğimizde taşıyoruz" dedi.

Cop31 İklim Zirvesi, 6'ncı gününde 'Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler' temasıyla devam ediyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da 'Çocuklar, Gençler ve İklim Dayanıklılığı Üzerine Üst Düzey Diyalog' toplantısında gençler ve çocuklarla buluştu. İklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkisini UNICEF'in yayımladığı raporla anlatan COP31 Başkanı Kurum, "Dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyor. 2025 yılında iklim kaynaklı olaylar 171 milyondan fazla öğrencinin eğitimini aksattı. Her rakamın arkasında yarım kalan bir ders, ertelenen bir hayal, çocuğunu geleceği için kaygılanan bir anne, bir baba var" dedi. Gazze'de yaşanan insani dramın çocukların hayatında bıraktığı derin izlere dikkati çeken Kurum, "Antalya'da Gazze'nin çocuklarını hep yüreğimizde taşıyoruz. Gazze'de her çocuğun yaşama, öğrenme, oynama ve güven içinde büyüme hakkını savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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