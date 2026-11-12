COP31 Antalya'da 196 ülkeyle dördüncü gününde dayanıklı şehirler temasıyla sürüyor

Dünyanın en önemli iklim zirvesi olan ve 196 ülkenin iklim eylemi için aynı masada bir araya geldiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı ( Cop31 ), Antalya COP31 Alanı'nda dördüncü gününde "Dayanıklı Şehirler ve Yapılı Çevre" temasıyla devam ediyor. 196 ülkenin temsilcileri Mavi Bölge'de günün temasıyla ilgili müzakereler yürütürken, Yeşil Bölge'de ise Türkiye'nin kamu kurumları, özel sektör ve iş dünyası bu alandaki örnek projelerini dünya vitrinine çıkarıyor.

Liderler Zirvesi nedeniyle bugün sadece Mavi Bölge'de müzakere ve etkinlik alanları yabancı katılımcılar için açık tutuluyor. Yarından itibaren her 2 bölgede tematik günler eş zamanlı devam edecek.

COP31'in ilk günü "Gıda, Tarım ve Sağlık" teması ile başladı. 10 Kasım Salı günü "Enerji ve Ulaştırma", 11 Kasım Çarşamba "Sıfır Atık", bugün ise "Dayanıklı Şehirler ve Yapılı Çevre" temasına ilişkin Mavi Bölge'de etkinlikler sergileniyor.

COP31 TEMATİK GÜNLERİ ŞÖYLE:

13 Kasım: Finans ve Ticaret

14 Kasım: Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler

15 Kasım: Antalya'da Bir Nefes

16 Kasım: Sanayi, Bilim ve Teknoloji

17 Kasım: Okyanus, Denizler Doğa ve Arazi Kullanımı - Rio Sinerjisi

18 Kasım: İnsani ve Sosyal Kalkınma

19 Kasım: İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi

20 Kasım: Mavi Bölge'de Nihai Müzakereler, Yeşil Bölge'de "Finansman ve Teşvikler Günü"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı