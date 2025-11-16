COP30 İklim Değişikliği Konferansı Brezilya'da Başladı
BELEM, 16 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP30), pazartesi günü Brezilya'nın Belem kentinde başladı. Etkinlik kapsamında açılan Çin Pavyonu'nda sergilenen kültür ürünleri, yeşil teknolojiler ve yenilikler katılımcıların yoğun ilgisini topladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel