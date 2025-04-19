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Yeni doğan bebeği çöp konteynerine annesi bırakmış

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebeğin cesedi bulundu. Gözaltına alınan 25 yaşındaki anne, eski erkek arkadaşından hamile kaldığını, bu durumu ailesinden sakladığını belirterek, bebeğin ölü doğduğunu, paniğe kapılarak cesedi attığını itiraf etti. Anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebeğin cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak, bebeğin annesi A.S. tutuklandı. A.S., emniyetteki ifadesinde bebeğin ölü doğduğunu ve paniğe kapılarak cesedini attığını belirtti.

Çöp Konteynerinde Bebeğin Cesedi Bulundu, Annesi Tutuklandı

KONTEYNERDE YENİ DOĞMUŞ BEBEK CESEDİ BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı'nda, çöp konteynerinde yeni doğmuş bebeğe ait ceset bulunmasına ilişkin A.S'yi (25) gözaltına aldı.

TUTUKLANAN ANNE İTİRAF ETTİ

A.S'nin, emniyetteki ifadesinde, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşından hamile kaldığını, bu durumu ailesi ve etrafından sakladığını belirterek, evde tek başına doğum yaptığını, bebeğin ölü doğduğunu ve paniğe kapılarak bebeği çöp konteynerine attığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen A.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çöp Konteynerinde Bebeğin Cesedi Bulundu, Annesi Tutuklandı

Bebeğin cesedi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığındaki otopsi işlemlerinin ardından Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Yeni doğan bebeği çöp konteynerine annesi bırakmış
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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