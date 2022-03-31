CONO AŞİRETİ ÜYELERİNİN YAŞADIĞI MAHALLEDE YIKIM YENİDEN BAŞLADI

ADANA (DHA) - ADANA'da Cono Aşireti mensuplarının yaşadığı, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının yaygın olduğu Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımlar, polisin geniş güvenlik önlemiyle yeniden başladı. Mahalledeki evler yıkıldıktan sonra yerlerine iki okul ve bir millet bahçesi kurulacağı bildirildi.

Yüreğir ilçesinde Cono Aşireti'nin yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nin kentsel dönüşüm için 3 yıl önce çalışma başlatıldı. Bölgede yeni eğitim alanı yapılması için bazı evler yıkılmaya başlandı ancak mahalledeki kavgalar ve yıkıma karşı çıkan aşiret mensupları nedeniyle çalışmalara ara verildi.

'BU MAHALLE SATILIK'

Bir türlü başlanamayan yıkımın tamamlanması için bugün yeniden mahallede çalışma başlatıldı. Çevik kuvvet ekipleri ile zabıta personeli, mahallede yıkılacak evlerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bahçesinde Pitbull cinsi köpek ve güvercinler bulunan bir evin duvarında 'Bu mahalle satılık' yazısı dikkat çekti. Çalışmaları izleyenlerden bazıları yıkıma tepki gösterirken bazıları da destek verdi. Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen bir kişi, yıkım nedeniyle görevlilere teşekkür etti.

İLK KEPÇEYİ BAŞKAN KOCAİSPİR VURDU

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de mahalleye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Kepçe kullanarak bir evin duvarını yıkan Kocaispir daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ÖNCE OKULLAR SONRA MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

İlk etapta Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokulu ve ortaokul yapılması için bölgede yıkım yaptırdığını dile getiren Kocaispir daha sonra ise 46 evin yıkılarak millet bahçesi inşa edileceğini söyledi. Mahallenin uzun süredir uyuşturucuyla anıldığını aktaran Kocaispir, şunları söyledi

Bakanlık ve valilik tarafından yürütülen bir kamulaştırma süreci var. Biz Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde gençleri zehirleyen kişilerin uzaklaşması için çalışma başlattık. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca belediyemize 5 milyon liralık hibe desteği sağlandı. Kamulaştırmaya ilaveten yeni bir kamulaştırma süreci başlatıyoruz. İnşallah bu yılın sonunda Ulubatlı Hasan Mahallemiz'i bu sıkıntılardan temizleyip kamulaştırdığımız alanda yeni binalar değil, Adana'nın en güzel millet bahçelerinden birini yapmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz ilk etapta 46 evi yıkmak. İmar planlarımızda yıkılacak evleri yeşil alan olarak belirledik. 5 milyon TL'lik bir kaynağı kullanma noktasındayız. Buradaki insanları da mağdur etmemeye çalışacağız.