Çanakkale'de "ÇOMÜ EN'leri Ödül Töreni ve Akademik Yükseltme Töreni" yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) 2024 yılında çalışmalarıyla fark yaratan, bilimden sanata pek çok alanda başarıya imza atan akademisyenler ödüllendirildi.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ÇOMÜ EN'ler Ödül Töreni'nin yalnızca bir başarı listesi olmanın ötesinde, üniversitenin kuruluşundan beri nereden nereye geldiğinin, nasıl bir kurumsal irade ve vizyon inşa ettiğinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

ÇOMÜ'nün yalnızca büyüyen bir üniversite olmadığını, yönü, iddiası olan ve bu iddiayı somut bir şekilde bilimsel verilerle ispatlayan, hayata geçiren güçlü bir bilim kurumu haline geldiğini belirten Erenoğlu, "EN'ler törenini bu yıl, kişisel kanaatlerle değil, araştırma üniversitesi kriterlerine dayalı şekilde şeffaf, izlenebilir, ölçülebilir bir sistemle gerçekleştirdik. Üniversitemizin son dönemlerdeki yükselişine önemli katkılar sunan tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Bu yıl ödül alan akademisyenlerimiz için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüz tarafından mevcut bütçelere ek olarak 10 milyon liralık ek araştırma bütçesini tahsis etmiş durumdayız. Çünkü biz başarıyı yalnızca alkışlamakla yetinmeyen, destekleyen ve sürdürülür kılmayı hedef alan bir üniversite olmak durumundayız." diye konuştu.

Törende, ÇOMÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav, ÇOMÜ'de dekanlıkça yürütülen çalışmalara ve ödül töreninin kriterlerine ilişkin sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Rektör Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Karav tarafından 21 akademisyene genel kategoride üstün akademik başarı ödülü, 21 akademisyene bilim kategorisinde üstün akademik başarı ödülü verildi.

Genç araştırmacı ödülü 7 akademisyene, eğitim ve öğretim ödülü 6 akademisyene takdim edilirken, 3 akademisyene de sanat ödülü belgeleri sunuldu.

Törende ayrıca, lisansüstü öğrenci, kalite güvence ödüllerinin yanı sıra 40 yıldır görev yapan 8 akademisyene de hizmet ödülleri takdim edildi.

Program, 2024 ve 2025 yılında akademik atama ve yükselme sağlayan akademik personel için düzenlenen cübbe giydirme töreni ile sona erdi.

Ödül törenine Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.