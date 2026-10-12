Haberler

Çömez, AKPM Başkanı ve heyetinin İYİ Parti grubunda misafir edildiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çömez, AKPM Başkanı ve heyetinin İYİ Parti grubunda misafir edildiğini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı ve beraberindeki heyeti İYİ Parti Grubunda misafir ettiklerini açıkladı. Çömez, sosyal medya paylaşımında AKPM Başkanı ve heyetini İYİ Parti adına grubunda misafir ettiklerini belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı ve beraberindeki heyeti İYİ Parti Grubunda misafir ettiklerini açıkladı.

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve heyetini İYİ Parti adına grubumuzda misafir ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu

Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin can verdiği faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı

11 kişinin öldüğü faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı
NATO Avrupa Komutanı: Saldırı olursa her şeyi yok ederiz

NATO'dan kan donduran tehdit: Her şeyi ama her şeyi yok ederiz
Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı

Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı
Kate Middleton ve Prenses Charlotte metroya bindi! Londralılar gözlerine inanamadı

Dünyanın en çok tanınan kadını kızıyla metroda: Görenler inanamadı
İsrailli 4 asker Gazze'deki saldırılara ilişkin itirafta bulundu

Gizlemeye gerek duymadılar! Sivilleri bilerek bombalamışlar
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu

Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu