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ABD'den Avrupa Savunmasında Yeni Denge: NATO'ya Bağlılık Sürüyor

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ABD Savunma Bakanlığı'ndan Elbridge Colby, Avrupa'nın konvansiyonel savunmada birincil rol üstlenebileceğini belirtti; ABD, NATO'ya bağlılığını koruyarak askeri varlığını müttefikleriyle istişare içinde yeniden değerlendirecek.

ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby, Avrupa'nın kendi konvansiyonel savunmasında birincil sorumluluğu üstlenebilecek durumda olduğunu belirterek, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını değişen güvenlik öncelikleri doğrultusunda yeniden değerlendirirken müttefikleriyle istişare etmek istediğini ve NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Colby, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı ve kuvvet konuşlanması değerlendirmesi hakkında istişarelerde bulunmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahında Genel Sekreter Mark Rutte ile basına ortak açıklamalarda bulundu.

NATO ülkelerinin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gelen Colby, sabah Avrupalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmenin son derece verimli geçtiğini söyledi.

Colby, Avrupa'nın kendi konvansiyonel savunmasında birincil sorumluluğu üstlenebilecek durumda olduğuna dikkati çekerek, "Bunu yapmaya da başlamıştır. Elbette ABD NATO'ya bağlılığını sürdürmekte ve bu İttifak'la bağını korumaktadır." dedi.

ABD'nin Avrupa'daki kuvvet yapısını incelerken müttefikleriyle "istişare ve etkileşim temelli" bir yaklaşım benimsediğini dile getiren Colby, "Müttefiklerimizi dinlemek istiyoruz. Bazılarınızın sorduğu anketin amacı da buydu. Müttefiklerimizin görüşlerini doğrudan ve yazılı olarak almak istedik." diye konuştu.

Colby, şöyle devam etti:

"Sizin de işaret ettiğiniz 'NATO 3.0' yaklaşımı çerçevesinde bu, konvansiyonel savunmanın Avrupa öncülüğünde yürütülmesi anlamına geliyor. Ancak aynı zamanda Polonya, Almanya, Hollanda ve daha birçok ülke gibi hükümetlerin yaptığı olağanüstü yatırımların zaman içinde nasıl yönetileceğini de ele almamız gerekiyor. Diğer ülkelerin de bu sürece katılmasını umuyoruz."

"Avrupa, ABD için kritik bir çıkar alanı olmaya devam ediyor. Bununla birlikte ABD, batı yarım küre'ye ve Asya-Pasifik'teki Birinci Ada Zinciri'ne de öncelik veriyor. Dolayısıyla mevcut yapının hem bugünün ihtiyaçlarına hem de geleceğe uygun hale nasıl getirileceğini değerlendiriyoruz."

"Hedefe ulaşacağız"

NATO Genel Sekreteri Rutte de Colby'ye hitaben, "'NATO 3.0' ifadesini siz ortaya atmıştınız ve çok yerinde bir tanım olduğu için artık hepimiz bunu kullanıyoruz. Bu, daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir Kanada anlamına geliyor ve bu süreç gerçekleşiyor." diye konuştu.

Rutte, Kanada ve Avrupa ülkelerinin önceki yıllara kıyasla 2025'te savunmaya 139 milyar dolar daha fazla harcama yaptığını hatırlatarak, "Bu artış hala devam ediyor ve elbette yapılacak daha çok şey var. Hedefe ulaşacağız. Kabiliyetler açısından da benzer şekilde olumlu bir tablo var. NATO içindeki liderlik pozisyonlarında da aynı gelişme yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, haziran ayında Avrupa'daki askeri varlığı ve kuvvet konuşlanmasını kapsayan 6 aylık bir inceleme başlatmıştı. ABD yönetimi, mayısta Almanya'daki yaklaşık 5 bin askerini çekme planını açıklamış, ayrıca Polonya'ya yapılması planlanan yaklaşık 4 bin kişilik asker konuşlandırmasını iptal etmişti.

Kaynak: AA
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