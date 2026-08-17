Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök'ün Koleksiyon Sergisi Kültür Yolu Festivali'nde

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, biriktirdiği koleksiyon ürünlerini sergiledi. Kök, çocukluğundan itibaren biriktirdiği kumbara, kibrit kutuları, hatıra para, posta pulu, telefon kartları ile pandemi döneminde kullanılan maskelere sergisinde yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Erzurum'da 4'üncüsü düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, biriktirdiği koleksiyon ürünlerini sergiledi. Büyükşehir Belediyesine ait Erges Konağı'ndaki sergide Kök'ün çocukluğundan itibaren biriktirdiği kumbaralar, kibrit kutuları, hatıra paralar, posta pulları, telefon kartları ile pandemi döneminde kullanılan maskeler yer aldı. Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, koleksiyonculuğun kendisi için bir yaşam tarzına dönüştüğünü belirterek, "Biz burada geçmişten geleceğe bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Biriktirme huyu aslında geçmişte yaşananları bugünkü kişilere aktarabilme olarak görüyorum. Sergide neredeyse benimle yaşıt olanlar var" dedi.

'KOLEKSİYONCULUK BİR PAZIL GİBİ'

Koleksiyon bilincinin kendisinde aynı zamanda arama duygusu oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Kök, "Bunların hepsini benim biriktirmem söz konusu olmadı. Koleksiyon bilinci bende aynı zamanda arama duygusunu da oluşturdu. Koleksiyonu bir pazıla benzetiyorum. Kaç parçalık bir pazıl olursa olsun, böyle durumlarda boşlukta kalan parçaları mutlaka bulma gereğini hissediyor insan. İşte koleksiyonculuk da böyle bir şey. Farklı şeyleri bulmak, farklı pazılın parçalarını birleştirmek çok harika bir şey. Bir yaşam tarzı haline geldi bende. Bundan sonra da koleksiyonlarımı geliştirmeye çalışacağım" diye konuştu.

Sergide şu an 5 tema üzerindeki koleksiyonlarını ziyaretçilerle buluşturduğunu belirten Prof. Dr. Kök, gelecek yıl daha kapsamlı bir sergi hazırlamak istediğini söyledi.

10 BİNE YAKIN KALEMİM VAR

Koleksiyonunda çok farklı alanlardan ürünlerin bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Kök, yaklaşık 10 bin kaleminin olduğunu belirtti. Milli Piyango biletleri, kalemler ve sigara paketlerinin yanı sıra eğitim ve meslek hayatına ilişkin çok sayıda belgeyi de sakladığını anlatan Kök, şunları söyledi:

"Milli Piyango biletleri, neredeyse 100 yıla yaklaşan biletler var. Kalem koleksiyonum var. 10 bine yakın kalemim var. İlkokuldan beri aldığım karnelerim var. Hem ODTÜ'de okudum hem Kayseri Erciyes Üniversitesi hem Ankara Üniversitesi'nde okurken aldığım belgeler, katılım belgeleri, binin üzerinde. Bunları daha da artırabilirim."

BİRİKTİRMEYİ ANNEM ÖĞRETTİ

Koleksiyonculuğa ilkokul çağında başladığını belirten Prof. Dr. Kök, annesinin de bu alışkanlığın oluşmasında etkili olduğunu anlattı. Prof. Dr. Kök, "Hiçbir şeyi atmam ben. Ben bir memur çocuğum. Babam maliyeciydi. Çok zengin de değildik, yokluk içerisinde de değildik. Biriktirmeyi bana annem öğretti. 'Yarın lazım olur' düşüncesiyle büyüdüm. O nedenle 'yarın lazım olur' düşüncesiyle hiç atmadım. 1987 yılında göreve başladım. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen göreve başlama belgelerim bile durur. O nedenle hayatın bütün alanıyla ilgili tüm kağıt, belgeler, objeler bendedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı