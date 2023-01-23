ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KARISINI, BOĞAZINDAN, YÜZÜNDEN VE ELİNDEN BIÇAKLADI Güncel Haberler Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Ş.I. (29) adlı kadın, iddiaya göre kumar borcu yüzünden tartıştığı kocası R.I. tarafından evinde, 2 çocuğunun gözü önünde boğazından, yüzünden ve elinden bıçaklandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Ş.I. (29) adlı kadın, iddiaya göre kumar borcu yüzünden tartıştığı kocası R.I. tarafından evinde, 2 çocuğunun gözü önünde boğazından, yüzünden ve elinden bıçaklandı. Apartmanın 7'nci katındaki evlerinin penceresine çıkarak 'Eşimin boğazını kestim. Sadece ambulans gelsin' diye bağıran R.I., gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından eşi ambulansa konulduktan sonra polise teslim oldu. Ş.I., hastaneye kaldırılırken, apartmanın önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi. (GENİŞ HABER GEÇİLECEK) DİYARBAKIR / DHA Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Diyarbakır Bağlar Güncel Haberler

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