Ateşledikleri Torpil ile Veteriner Kliniğine Saldırdılar

AVCILAR'da 3 çocuk, bir veteriner kliniğine, ateşledikleri torpili atarak kaçtı. O sırada içerideki hayvanların korkarak kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ambarlı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. 12 ila 15 yaşlarında olan 3 çocuk bir veteriner kliniğinin önüne geldi. Çocuklardan 2'si bahçe kapısının yanında beklerken diğeri veterinerin kapısına doğru ilerledi. Veterinerin kapısını açan çocuk, elindeki torpili ateşleyerek içeri atıp kaçtı. Torpilin patlamasıyla içeride bulunan hayvanlar büyük panik yaşadı. Korkan bir kedi sağa sola kaçıştı. Sesleri duyan veteriner ve çalışanları da kısa süreli panik yaşadı. Çocukların torpil attığı, kedinin korkuyla kaçıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Veteriner Hekim Haluk Ömer, patlamanın etkisi ile büyük korku yaşayan hayvanları sakinleştirmede zorlandıklarını söyledi. Olay, polise bildirildi.