Haberler

Bakan Göktaş, Özbek Yetkililerle Çocukların Dijital Ortamda Korunmasını Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistanlı yetkililerle çocukların dijital ortamlardaki risklerine karşı alınacak önlemler üzerine bir toplantı yaptı ve Türkiye-Özbekistan ilişkilerini güçlendirme vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocukların Dijital Ortamda Korunmasına İlişkin Uluslararası Politika ve Uygulama Paylaşımı Programı" kapsamında, Özbekistanlı yetkililerle bir araya geldi. Görüşmede, çocukların çevrim içi platformlardaki risklerden korunmasına yönelik politikalar ele alındı.

Bakan Göktaş, Sayın Shakhnoza Shavkatovna Mirziyoyeva ve Özbekistan Cumhuriyeti Sosyal Koruma Ajansı Direktörü Mansurbek Olloyorov ile gerçekleştirdiği görüşmede, çocukların dijital mecralarda karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı alınabilecek önlemleri değerlendirdiklerini belirtti.

Görüşmede, çocukların çevrim içi platformların risklerinden korunması, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bu alanda sürdürülebilir politikalar üretilmesi konuları üzerinde duruldu.

Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yaparak, "Kardeş ülkeler olarak Özbekistan ile ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacak, güçlü yarınları birlikte inşa edeceğiz" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

