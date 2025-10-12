Çocuklarda Bağımlılığa Dikkat Çeken 'Bağımsızlığın Rengi' Müzikali Gösterimde

Çocuklarda bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Bağımsızlığın Rengi" adlı çocuk müzikalinin ilk gösterimi yapıldı.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, çocuklara özel hazırlanan müzikalin tanıtım etkinliği Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen atölyeler ve interaktif aktivitelerle çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de bağımlılık konusunda bilinçlenme imkanı buldu.

Sahnede çocukların sevimli arkadaşları Yeşilcan, Ece ve Efe, müzikal boyunca bağımsızlık temasını eğlenceli ve öğretici bir dille işledi.

Bilim atölyesinde karpuz şekilli helikopterler tasarlandı

Müzikal kapsamında düzenlenen "Merak Meyvesi" düşünce atölyesiyle çocuklar, müzikale özel tasarlanan sorulara verdikleri cevapları ilham ağacının dallarına astı.

"Denge Kalbi" atölyesiyle kendi kalplerini tasarlayarak müzikaldeki "dengeyi bulma ve kalbe dokunma" temasını pekiştiren çocuklar, "UçKarpuz3000" bilim atölyesinde ise Yeşilayın muzip karakteri Efe'nin hayalinden yola çıkarak karpuz tasarımlı, hidrodinamik etkiyle uçan helikopterler tasarladı.

Yeşilay Çocuk Müzikali ile minik izleyicilerin dijital bağımlılık, arkadaşlık, hayal gücü konularında farkındalık kazandırarak gerçek hayat ile dijital dünya arasında denge kurmayı öğrenmeleri amaçlanıyor.

Çocukların bilişsel ve ruhsal gelişimine katkı sunmayı da hedefleyen müzikal, 5-10 yaş arası çocuk grubuna hitap ediyor.