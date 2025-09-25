Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Hatay'daki bir hudut karakolunda görevli askerlerin köy yolundaki çocuklara su verdikleri için ihraç edildikleri iddialarına açıklık getirdi.

"ASILSIZ VE ALGI AMAÇLI"

MSB'den yapılan açıklamada, "Kamuoyunu yanlış yönlendirme amacıyla servis edilen ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberler; maksadını aşan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı oluşturma çabasının ürünüdür" denildi.

"KONU ÇOCUKLARA SU VERİLMESİ DEĞİL"

Bakanlık, söz konusu olayın kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili olmadığını belirterek, "Olay, disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve askerî suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir" açıklamasını yaptı.

"TSK İNSANİ DEĞERLERİ ÖNCELEYEN BİR ANLAYIŞLA HAREKET EDER"

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin insani değerleri önceleyen bir anlayışla görev yaptığı vurgulanarak, "Bu anlayış, binlerce yıllık millî, manevi ve mesleki değerlere sahip TSK'nın örf ve adetlerinde köklü bir yere sahiptir" ifadelerine yer verildi.

RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR VURGUSU

MSB, TSK'ya yönelik asılsız ve çarpıtılmış bilgilere dayalı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatarak, resmi açıklamaların esas alınmasının önem taşıdığını kaydetti.

HAFTALIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle, ilk yerli ve millî fırkateynimiz TCG İstanbul'da düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün açıklamaları şöyle:

TERÖRLE MÜCADELE

Değerli Basın Mensupları,Bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada;- 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş,- Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen; teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir.Son bir hafta içerisinde; Tel Rıfat'ta 10, Menbic'de7 olmak üzere imha edilen 17 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 622 (Tel Rıfat: 250 / Menbic 372) kilometre olmuştur.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca;- Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 312 şahıs yakalanmış, 833 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. - Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 989, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 51 bin 141 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 1,5 kilogram (1.405 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

İSRAİL'İN SALDIRILAR

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede yaşanan insani trajediyi her geçen gün daha da derinleştirmektedir.Son olarak aralarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de bulunduğu bir grup ülkenin Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşılıyor, alınan kararların iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını ve süreci hızlandırmasını temenni ediyoruz.Uluslararası toplumu; söz konusu olumlu gelişmelerle yetinmeyip, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkânsız hâle getirmeye çalışan ve bölge ülkelerine karşı pervasız saldırılarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail'e karşı aktif tedbirler almaya çağırıyoruz.

SURİYE'DE SON DURUM

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi: "Suriye Hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temaslar dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025'te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Türkiye, Suriye'nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır."

SURİYELİ KOMUTANLARIN ZİYARETLERİ

Bakanlık kaynakları, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı'nın ardından Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Ankara ziyaretinin sebebine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: "Suriye'de kurulan yeni hükümetin savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi için kara, deniz, hava ayrımı gözetmeksizin her türlü desteği sağlayacağımızı ifade etmiştik. Ağustos ayında imzaladığımız Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı ziyaretler ivme kazandı. Eğitim ve ziyaretler karşılıklı olarak devam edecek. Komutanların ziyaretleri de bu kapsamda gerçekleştiriliyor."

AKDENİZ'DE MISIR İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TATBİKAT

Bakanlık kaynakları, Mısır ile gerçekleştirilen "Dostluk Denizi Tatbikatı" ile ilgili sorular üzerine "Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde istikrar üretmeye çalışan, barış üretmeye çalışan tek ülke ve bütün çalışmalarını bu minvalde sürdürüyor. Bizim Mısır ve Libya ile yaptığımız faaliyetler, üçüncü ülkeleri hedef almıyor. Kazan kazan formülü ile ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki Akdeniz, barış denizi olsun" dedi.