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Naylon Havuzda Serinleyen Çocuklar

Naylon Havuzda Serinleyen Çocuklar
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AMASYA’nın Ziyaret beldesinde sıcak havadan bunalan 4 çocuk, mahalle arasında naylonla kendilerine havuz yapıp, serinleyerek eğlendi.

AMASYA'nın Ziyaret beldesinde sıcak havadan bunalan 4 çocuk, mahalle arasında naylonla kendilerine havuz yapıp, serinleyerek eğlendi.

Merkeze bağlı Ziyaret beldesinde sıcaktan bunalan 4 çocuk, mahalle arasında naylonla kendilerine havuz yaptı. Hortumla su doldurarak naylon havuza giren çocuklar, hem serinledi hem de eğlendi.

Ortaya renkli görüntüler çıkarken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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