Naylon Havuzda Serinleyen Çocuklar
AMASYA’nın Ziyaret beldesinde sıcak havadan bunalan 4 çocuk, mahalle arasında naylonla kendilerine havuz yapıp, serinleyerek eğlendi.
AMASYA'nın Ziyaret beldesinde sıcak havadan bunalan 4 çocuk, mahalle arasında naylonla kendilerine havuz yapıp, serinleyerek eğlendi.
Merkeze bağlı Ziyaret beldesinde sıcaktan bunalan 4 çocuk, mahalle arasında naylonla kendilerine havuz yaptı. Hortumla su doldurarak naylon havuza giren çocuklar, hem serinledi hem de eğlendi.
Ortaya renkli görüntüler çıkarken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı