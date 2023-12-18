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Çocuk Oyunları, En Etkili Öğrenme ve Gelişme Aracıdır

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuk oyunlarının en etkili öğrenme ve gelişme aracı olduğunu belirtti. Oyun oynayarak büyüyen çocukların kendilerini ifade etme becerisi kazandığını söyleyen Bakan Tekin, sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmelerini diledi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuk oyunları, en etkili öğrenme ve gelişme aracıdır. Çocuk oyunlarıyla büyüyen evlatlarımız kendisini ifade etme becerisi kazanır" dedi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuk oyunları, en etkili öğrenme ve gelişme aracıdır. Oyun sırasında çocuk birçok şeyi dener, dış dünyayı keşfeder, insanları gözlemler, kuralları öğrenir, sınırları kavrar, insanlarla iletişim kurmayı öğrenir, temel becerilerini geliştirir, özelliklerini fark eder ve kendini geliştirir. Bu nedenle çocuk oyunlarıyla büyüyen evlatlarımız kendisini ifade etme becerisi kazanır. Oyun oynayarak, yeni bilgiler öğrenerek, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hafta geçirmenizi dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Çocuk Haberler

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