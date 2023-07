Çobanın eşek sırtında zorlu mesaisi: Sıcakta bunalan hayvanlarını her gün araziye çıkarıyor

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu Hatay'da sürüsünün çobanlığını Murat Kara, kapalı alanda bunalan hayvanları için her gün eşek sırtında zorlu mesai yaparak yaşamını sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde gittiği Hatay'da hava sıcaklığı gün içerisinde 40 dereceyi buluyor. Sıcakların etkisini her gün biraz daha arttırdığı kentte vatandaşlar, zor onlar yaşıyor. Antakya ilçesinde kendi sürüsünün çobanlığını yapan Murat Kara'da sıcak havaya rağmen ahırda havasız kalan hayvanlarını araziye çıkarıyor. Kara, sürünün kendisin takip edebilmesi için eşek sırtından inmezken, her gün güneşin altında ekmeğini kazanmak için mesaini sürdürüyor. Havalar oldukça sıcak olduğuna dikkat çeken Kara," Hayvanlar içeride duramıyor bizde dışarı çıkarıyoruz. Bizim için biraz zor oluyor ama uğraşıyoruz. Havalar sıcak olduğu için biraz terliyoruz. Ahır daha sıcak olduğu için mecbur dışarı çıkarıyoruz. Bizim hayvanlar alışmış eşeğe. Sürekli yem yedirdiğimiz için eşeği takip ediyorlar. Ben eşeğin sırtındayım onlarda beni takip ediyor, zor oluyor"dedi.