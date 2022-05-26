CNN Türk canlı yayınına Muharrem İnce ve Zafer Şahin arasındaki polemik damga vurdu - Haberler

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CNN Türk canlı yayınına Muharrem İnce ve Zafer Şahin arasındaki polemik damga vurdu

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Dün akşam CNN Türk canlı yayınına konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazeteci Zafer Şahin ile sert bir polemik yaşadı. Şahin'in verdiği örneklere karşı çıkan İnce, "Ya siz gidin bu masalları A Haber'de anlatın" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün akşam CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına konuk oldu.

Yayın boyunca dikkat çeken açıklamalarda bulunan İnce, sık sık gazeteci Zafer Şahin ile de polemiği girdi. Zafer Şahin'in "Bugün 4. gemimiz geldi, Karadeniz'de doğal gaz bulundu" sözlerine yanıt veren İnce, "Doğal gaz bulundukça doğal gaza zam geliyor, ya siz gidin bu masalları A Haber'de anlatın!" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Şahin'in "Türkiye tarımda 1 numaradır" demesi üzerine ise İnce, "Fındığın fiyatını Hamburg belirliyor. Hiçbir gücün yok, masal anlatıyorsun! Bırak savunmayı; doğruyu bulalım çocuklarımız aç kalacak, kıtlık gelecek" dedi.

Muharrem ince ekonomiye ilişkin konuşurken Zafer Şahin'in "Doktor maaşının 7500 TL değil inanmıyorum" demesi üzerine ise doktorlar Twitter'a maaş bordrosunu atmaya başladı.

İnce'nin Şahin'le yaşadığı diyaloglar sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kullanıcılar ikili arasındaki polemiklerle ilgili Twitter'da çok sayıda paylaşım yaptı.

CNN Türk canlı yayınına Muharrem İnce ve Zafer Şahin arasındaki polemik damga vurdu

CNN Türk canlı yayınına Muharrem İnce ve Zafer Şahin arasındaki polemik damga vurdu

CNN Türk canlı yayınına Muharrem İnce ve Zafer Şahin arasındaki polemik damga vurdu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Muharrem İnce, Güncel, Haberler

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