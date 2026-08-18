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Kushner Netanyahu'ya Gazze'de engel olmaması için uyardı

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CNN kaynaklarına göre Jared Kushner, Netanyahu'yu Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını engellememesi konusunda uyardı. Netanyahu 15 maddelik planı reddederken, Kushner Hamas'ın silahsızlanması sağlanana kadar yeniden inşaya izin vermeyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması konusunda "engel oluşturmaması" yönünde uyardığı öne sürüldü.

CNN'e konuşan kaynaklar, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik 15 maddelik planı reddeden Netanyahu'nun dün Kushner ile 4 saat süren görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin yeni iddialarda bulundu.

Buna göre, Kushner, Netanyahu'yu, anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanmasında "engel oluşturmaması" yönünde uyardı.

Öte yandan Kushner, Fox News kanalına yaptığı açıklamada, Hamas'ın silahsızlanma konusundaki taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda İsrail'in "işi uygun şekilde bitirmek" için ABD ve diğer müttefiklerinden "çok daha fazla destek alacağını" ifade etti.

"Silahsızlanma sağlanana kadar Gazze'nin yeniden inşasına izin vermeyeceğiz." diyen Kushner, herhangi bir tehditle karşılaşması durumunda "İsrail'in meşru müdafaa hakkını" kısıtlamayacaklarını savundu.

İsrail basını, Netanyahu ve Kushner'in dün yaptıkları görüşmede taraflar arasında birçok başlıkta anlaşma sağlanamadığını, İsrail'in Gazze'de "saldırıları sürdürmekte ısrar ettiğini" aktarmıştı.

Netanyahu, 15 maddelik planı reddetmişti

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.

Kushner ve Mladenov, 16 Ağustos'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hamas heyetiyle görüşmüştü. Buradan İsrail'e geçen Kushner, anlaşmanın ikinci aşamasına geçiş konusunu görüşmek üzere Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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