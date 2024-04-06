Claude Monet'in 'Limetz'in Değirmeni' Eseri Paris'te Sergileniyor

Ünlü Fransız ressam Claude Monet'in "Limetz'in Değirmeni" adlı eseri ABD'de açık artırmada satılmadan önce Fransa'nın başkenti Paris'te sergileniyor.

"İzlenimcilik" akımının en önemli tablolarını tasvir eden ressamlardan Monet'in "Limetz'in Değirmeni" isimli tablosu mayıs ayında New York'ta açık artırmayla satışa çıkarılacak.

Limetz köyündeki bir değirmenin tasvir edildiği eser satılmadan önce Paris'te Christie's müzayede evinde 9 Nisan'da kadar sergilenecek.

Paris'teki Christie's müzayede evinde İzlenimcilik ve Modern Sanat Bölümü Direktörü Antoine Lebouteiller AA muhabirine yaptığı açıklamada, Monet'in "Limetz Değirmeni" eserini 1888'de çizdiğini belirtti.

Lebouteiller, esere ismini veren Limetz köyünün Monet'in yaşadığı Giverny köyüne yakın olduğunu ifade ederek, bu tablonun izlenimcilik akımının bir parçası olduğuna işaret etti.

Monet'in Limetz'deki değirmenle ilgili yalnızca 2 tablosu olduğunu kaydeden Lebouteiller, değirmenin ayrıca eserde nehre de yansıtıldığına dikkati çekti.

Lebouteiller, bugünkü sahipleri olan Nelson-Atkins Sanat Müzesi ve Atha ailesinin, bu eseri sergi için müzayede evine emanet ettiğini anlattı.

Bu eserin zaman içinde çok az el değiştirdiğini vurgulayan Lebouteiller, 1891'de tablonun Durand-Ruel Galerisi tarafından bizzat ressamdan satın alındığını kaydetti.

Lebouteiller, 20. yüzyılın başında Parisli bir koleksiyoncuya satılan eserin, sahibi 1936'de yaşamını yitirince açık artırmayla satılıp ABD'ye götürüldüğünü anlattı.

1940'lı yıllarda Atha ailesi tarafından satın alınan eserin 80'li yıllarda kısmen New York'taki Nelson-Atkins Sanat Müzesine emanet edildiğini belirten Lebouteiller, bugün Atha ailesinin varislerinin ve müzenin ortak kararla eseri satacağını ifade etti.

Lebouteiller, Monet'in "Limetz'in Değirmeni" eserinin gelecek ay New York'ta Christie's müzayede evinde açık artırmayla tahmini 18 ila 25 milyon dolara satılacağı bilgisini paylaştı.