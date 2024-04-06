Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Claude Monet'in 'Limetz'in Değirmeni' Eseri Paris'te Sergileniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü Fransız ressam Claude Monet'in "Limetz'in Değirmeni" adlı eseri ABD'de açık artırmada satılmadan önce Fransa'nın başkenti Paris'te sergileniyor.

"İzlenimcilik" akımının en önemli tablolarını tasvir eden ressamlardan Monet'in "Limetz'in Değirmeni" isimli tablosu mayıs ayında New York'ta açık artırmayla satışa çıkarılacak.

Limetz köyündeki bir değirmenin tasvir edildiği eser satılmadan önce Paris'te Christie's müzayede evinde 9 Nisan'da kadar sergilenecek.

Paris'teki Christie's müzayede evinde İzlenimcilik ve Modern Sanat Bölümü Direktörü Antoine Lebouteiller AA muhabirine yaptığı açıklamada, Monet'in "Limetz Değirmeni" eserini 1888'de çizdiğini belirtti.

Lebouteiller, esere ismini veren Limetz köyünün Monet'in yaşadığı Giverny köyüne yakın olduğunu ifade ederek, bu tablonun izlenimcilik akımının bir parçası olduğuna işaret etti.

Monet'in Limetz'deki değirmenle ilgili yalnızca 2 tablosu olduğunu kaydeden Lebouteiller, değirmenin ayrıca eserde nehre de yansıtıldığına dikkati çekti.

Lebouteiller, bugünkü sahipleri olan Nelson-Atkins Sanat Müzesi ve Atha ailesinin, bu eseri sergi için müzayede evine emanet ettiğini anlattı.

Bu eserin zaman içinde çok az el değiştirdiğini vurgulayan Lebouteiller, 1891'de tablonun Durand-Ruel Galerisi tarafından bizzat ressamdan satın alındığını kaydetti.

Lebouteiller, 20. yüzyılın başında Parisli bir koleksiyoncuya satılan eserin, sahibi 1936'de yaşamını yitirince açık artırmayla satılıp ABD'ye götürüldüğünü anlattı.

1940'lı yıllarda Atha ailesi tarafından satın alınan eserin 80'li yıllarda kısmen New York'taki Nelson-Atkins Sanat Müzesine emanet edildiğini belirten Lebouteiller, bugün Atha ailesinin varislerinin ve müzenin ortak kararla eseri satacağını ifade etti.

Lebouteiller, Monet'in "Limetz'in Değirmeni" eserinin gelecek ay New York'ta Christie's müzayede evinde açık artırmayla tahmini 18 ila 25 milyon dolara satılacağı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Claude Monet New York Fransa Ressam Paris Edebiyat Sanat Ünlüler Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek? Devrim Zengi kimdir? Devrim Zengi kaç yaşında, nereli? Devrim Zengi hayatı ve biyografisi! Ahmet Ercanlar kimdir? Ahmet Ercanlar kaç yaşında, nereli? Ahmet Ercanlar hayatı ve biyografisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title