ÇKP 20. Merkezi Komitesi'nin 5. genel oturumu Beijing'de başladı, Xi Jinping rapor sundu

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Merkezi Komitesi'nin 5. genel oturumu, pazartesi sabahı başkent Beijing'de başladı.

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping oturumda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu adına bir çalışma raporu sunarak partide kapsamlı ve sıkı öz yönetimin kararlılıkla güçlendirilmesine ilişkin karar taslağının detaylarını açıkladı.

Siyasi Büro'nun eylül ayındaki toplantısında genel oturuma sunmayı kararlaştırdığı taslak, yeni dönemde partide kapsamlı ve sıkı öz yönetimin başarıları ile tecrübelerini gerçekçi bir yaklaşımla özetliyor. Belge ayrıca, mevcut ve gelecek dönemde parti inşasına ilişkin durum ve görevleri derinlemesine analiz ederken, öz yönetimin kararlılıkla güçlendirilmesine yönelik stratejik planlar ortaya koyuyor.

Genel oturumun gündeminin belirlendiği temmuz ayındaki Siyasi Büro toplantısında, 2012 yılındaki 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana yürütülen kapsamlı ve sıkı öz yönetim çalışmalarında önemli ilerleme kaydedildiği, asırlık partinin öz reformunda yeni bir sayfa açıldığı, partinin ve ülkenin davasında tarihi başarılar ve dönüşümler elde edildiği vurgulanmıştı.

Parti ve halkın güçlü bir parti ve ülke inşa etmeye yönelik tarihsel süreçte belirleyici bir güç haline geldiğinin vurgulandığı toplantıda, kapsamlı ve sıkı öz yönetim çabalarının dünyada, Çin'de ve parti içinde yaşanan derin değişimler nedeniyle yeni durum ve zorluklarla karşı karşıya olduğuna da dikkat çekilmişti.

Genel oturumda, yeni dönemde partide kapsamlı ve sıkı öz yönetimin değerli tecrübelerini savunup hayata geçirmek, parti inşasının karşı karşıya olduğu temel sorunları çözüme kavuşturmak ve parti içi öz denetim ile öz yönetim yoluyla oluşturulan sağlıklı siyasi iklimi pekiştirip geliştirmek üzere daha yüksek standartların benimsenmesi ve daha somut tedbirlerin hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: Xinhua