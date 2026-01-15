CK Enerji'ye, CX Awards Turkey'de 'Büyük Düşünce' ödülü

CK Enerji, dijital müşteri deneyimini uçtan uca ele alan 'CKXperience Projesi' ile CX Awards Turkey 2026 kapsamında 'Büyük Düşünce Ödülü'ne layık görüldü. CK Enerji, bu ödülle müşteri odaklı yaklaşımını ve dijital dönüşüm vizyonunu tescillediğini belirtti.

CK Enerji, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı müşteri deneyimi ödül programı olan CX Awards Turkey 2026 kapsamında, 'Dijital Müşteri Deneyimi' kategorisinde 'CKXperience Projesi' ile 'Büyük Düşünce Ödülü'nün sahibi oldu. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen CX Awards Turkey'in ödül töreni, 14 Ocak Çarşamba günü geniş katılımla gerçekleştirildi. Nice Medya organizasyonuyla düzenlenen programda, alanında uzman ve bağımsız jüri üyeleri tarafından değerlendirilen 61 projeden 25'i ödüle layık görüldü.

Proje, müşteri geri bildirimlerini merkeze alan yapısı, dijital temas noktalarındaki deneyimi iyileştiren çözümleri ve veriye dayalı yönetim yaklaşımıyla öne çıkıyor. Törende ödülü CK Enerji Regülasyon Stratejileri ve Müşteri İletişimi Grup Direktörü Fidan Öztürk teslim alırken, CK Enerji Müşteri Deneyimi ve Çağrı Merkezi Kıdemli Müdürü Resul Baysu da projenin sahne sunumunu gerçekleştirdi.

'YENİ BİR DÖNEM BAŞLATAN, VERİ ODAKLI VE BÜTÜNLEŞİK BİR DÖNÜŞÜM PROJESİ'

'CKXperience Projesi'nin, müşteri deneyimi yönetimini uçtan uca birleştiren bir dijital mimari olarak tasarlandığını belirten CK Enerji Regülasyon Stratejileri ve Müşteri İletişimi Grup Direktörü Fidan Öztürk, şunları söyledi:

"CKXperience, CK Enerji'nin müşteri deneyimi yönetiminde yeni bir dönem başlatan, veri odaklı ve bütünleşik bir dönüşüm projesidir. Dağınık veri kaynaklarının tek bir platformda toplanması, NLP ile analiz edilmesi ve gerçek zamanlı aksiyon mekanizmalarının devreye alınması sayesinde müşteri deneyimi yönetimi hem hız hem de doğruluk açısından önemli ölçüde güçlenmiştir. Aldığımız bu ödül, müşteri deneyimini merkeze alan dönüşüm yolculuğumuzun doğru yönde ilerlediğini ve hayata geçirdiğimiz çalışmaların takdir edildiğini göstermesi açısından büyük değer taşıyor."

CK Enerji, Büyük Düşünce Ödülü alan CKXperience Projesi ile müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmeyi, geri bildirimleri anlık olarak analiz ederek süreçlerine hızlı şekilde yansıtmayı hedefliyor. Dijitalleşme ve veri odaklı yaklaşım sayesinde müşteri temas noktalarındaki deneyimi sürekli iyileştiren CK Enerji, müşteri geri bildirimlerini doğru, hızlı ve bütüncül bir şekilde yönetiyor.