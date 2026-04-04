Şırnaklı hayırsever Filistinlilere destek için aracını bağışladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan ismini vermek istemeyen bir hayırsever, Mardin İHH İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'deki Filistinlilere destekte bulunmak amacıyla hafif ticari aracını bağışladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan bir hayırsever, hafif ticari aracını Gazze için bağışladı.

İsmini vermek istemeyen bir hayırsever, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşayan Filistinlilere destek olabilmek için Mardin İHH İnsani Yardım Derneğince düzenlenen kampanyaya katkı sunmak istedi.

Hayırsever, Gazze için bağışlamak amacıyla hafif ticari aracını Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki derneğe getirdi.

Büyük acılar ve mağduriyetler yaşayan Filistinlilere destek olmak isteyen hayırsever, arabasının anahtarını Mardin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hamdullah Aşar'a teslim etti.

Aşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan bir hayırseverin derneklerine ulaştığını söyledi.

Aşar, "Hayırseverimiz yönetimden tanıdıkları vasıtasıyla bize ulaşarak bir aracının olduğunu ve bunu derneğimize bağışlamak istediğini söyledi. Biz de bu aracı aldık. Filistin-Gazze yardım çalışmalarımız için bu aracı kullanacağız. Tüm hayırseverlerimizden aynı hassasiyeti bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

