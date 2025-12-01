Cizre'de 'Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar' Programı Gerçekleştirildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen 'Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar' programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve sahabeler anlatıldı.
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Cizre Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Molla Beşir Şimşek, burada, "Musab Bin Umeyr" ve "Nesibe Hatun" sahabelerinin hayatını anlattı.
Program yapılan duanın ardından sonlandı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel