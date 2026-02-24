Haberler

Şırnak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Sur Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde 23 Şubat'ta Bilal E'nin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında A.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

