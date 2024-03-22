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Sele kapılarak sürüklenen 2 kişi son anda kurtuldu, o anlar kamerada

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanakla birlikte birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Sele kapılan 2 vatandaş sürüklendi.

Sele kapılarak sürüklenen 2 kişi son anda kurtuldu, o anlar kamerada

SUYUN ŞİDDETİNE DAYANAMAYARAK SÜRÜKLENDİLER

Şırnak Cizre'de aniden bastıran yağmur hayatı felç etti. Rögarların tıkanması nedeniyle su tahliye edilemeyince cadde ve sokaklar göle döndü. Yolda yürüyen vatandaşlar bir anda selin içinde kaldı. Sel, etkisini her geçen dakika artırmaya devam ederken 2 kişi daha fazla dayanamayarak suya kapılarak sürüklenmeye başladı.

Sele kapılarak sürüklenen 2 kişi son anda kurtuldu, o anlar kamerada

SELİN SÜRÜKLEDİĞİ KİŞİLERİ ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA İZLEDİ

O anları kayda alan kişi, elinden bir şey gelmeyince çığlık çığlığa olayı izlemekle yetindi. Sürüklenen vatandaşlar birbirine sıkı sıkı tutunarak birbirinden ayrılmadı. Neyse ki korkulan olmadı ve sele kapılan kişiler kurtulmayı başardı. İlçede birçok iş yeri ve araba su altında kaldı. Göle dönen kentte yaşanan afetten geriye ise bu görüntüler kaldı.

Sele kapılarak sürüklenen 2 kişi son anda kurtuldu, o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

Hacer Güler:

Kendini tut kendini tut bi duvara tutun aaaaaa biri daha var duvara tutulana tutun elini tut elini kendinizi bırakmayın birbirinize tutunun birbirinize ayağa kalkın ayağa çığlıklar. Dil bilmek ne güzel şey Allahım?? Kürtçe Türkçe İngilizce????

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