Cizre'de Park Halindeki Tanker Alev Aldı

CİZRE'DE PARK HALİNDEKİ TANKER ALEV ALARAK YANDI

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde park halindeki bir tanker, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Şahintepesi bölgesinde meydana geldi. Park halindeki 73 AAR 131 plakalı tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.