İstiklal Marşı'na yolda eşlik eden Emre'ye ödül

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2. sınıf öğrencisi Emre Özer, okul dışında İstiklal Marşı'na saygı duruşunda bulunarak eşlik etti. Öğrencinin bu davranışı okul yönetimi tarafından ödüllendirildi.

Cizre ilçesindeki İsmail Ebuliz İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi Emre Özer, öğretmeninin izinli olması nedeniyle cuma günü okula gitmedi. Özer, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada okuldan uzakta bulunmasına rağmen saygı duruşunda bulunarak marşa eşlik etti. Öğrencinin bu davranışı, aracıyla yoldan geçen bir öğretmen tarafından fark edilerek, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Okul Müdürü Halil İdin, Emre Özer'i milli değerlere gösterdiği hassasiyet ve örnek davranışı nedeniyle çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMahmut Arda Mermer:

Emre'ye tebrik ederim, milli değerlere sahip çıkması gerçekten gurur verici ve bu tür davranışlar genç nesile örnek olmalı.

Haber YorumlarıAykut Ulutürk:

Erkek çocuk tabii ki yapacak bunu kız olsa hiç önem vermezlerdi.

Haber YorumlarıEmine Elal:

Çok güzel bir haber ama ben yolda giderken bu çocuğu gördüm aslında Cizre'de fakat farklı bir yerde değil Silopi tarafında mı yoksa başka bir yerde mi bilemiyorum neyse çok iyi bir çocuk bu demek ki evinde de ailesi onu iyi yetiştirmiş kesin

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

