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Cizre'de "Bir Zamanlar Biz de Bu Sıralardaydık" buluşması düzenlendi

Cizre'de 'Bir Zamanlar Biz de Bu Sıralardaydık' buluşması düzenlendi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde LGS öncesi düzenlenen 'Bir Zamanlar Biz de Bu Sıralardaydık' buluşmasında öğrencilere sınav kaygısını azaltma ve motivasyon amaçlı bilgilendirme yapıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi "Bir Zamanlar Biz de Bu Sıralardaydık" buluşması gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen buluşmada, sınava girecek öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmak ve motivasyon amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Buluşmada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE koordinatörü Deniz Akgün ile psikolojik danışman Süleyman Kaval, sunum yaparak, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Kaynak: AA / Abidin Yel
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