Cizre'de Kırmızı Medrese'de Melaye Ciziri için anma programı düzenlendi

Cizre'de Kırmızı Medrese'de Melaye Ciziri için anma programı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizre'deki tarihi Kırmızı Medrese'de Melaye Ciziri için anma programı düzenlendi. Kur'an tilavetiyle başlayan etkinlikte HÜDA PAR Milletvekili Şehzade Demir, Ciziri'nin mirasının unutulmaması gerektiğini söyledi; panelde Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ve akademisyenler konuştu.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Melaye Ciziri anma programı düzenlendi.
Tarihi Kırmızı Medrese'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, programda yaptığı konuşmada, Melaye Ciziri'nin temsil ettiği değerlerin önemli olduğunu söyledi.
Demir, "Melaye Ciziri'nin ortaya koyduğu mirası geliştirmek ve unutulmasına engel olmak hepimizin görevidir." dedi.
Program, moderatörlüğünü Dr. Cihan Turan'ın yaptığı panel ile devam etti.
Panelde, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ve akademisyenler, Melaye Ciziri'nin edebi ve fikri dünyasını ele alan sunumlar gerçekleştirdi.