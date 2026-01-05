Şırnak'ta çamura saplanan iki eşeği itfaiye ekipleri kurtardı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, çamura saplanan iki eşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağışların ardından çamurlaşan arazide mahsur kalan eşekler, itfaiye ekiplerinin halat ve iş makinesi yardımıyla çıkarıldı ve sağlık durumları iyi olarak sahiplerine teslim edildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde çamura saplanan iki eşek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yağışların ardından çamurlaşan arazide iki eşeğin mahsur kaldığını görenler kendi imkanlarıyla hayvanları kurtaramayınca belediyeden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri halatla bağladıkları eşekleri iş makinesi yardımıyla saplandıkları çamurdan çıkardı.
Kurtarılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen eşekler sahibine teslim edildi.
Vatandaşlar çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel