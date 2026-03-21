Şırnak Cizre'de heyelan nedeniyle bir ev zarar gördü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir ev hasar gördü. Önceki heyelanda tahliye edilen aile, bu sefer de can kaybı olmadan kurtuldu. Hasar gören evin sahibi destek bekliyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir evde hasar oluştu.

Sağanağın etkili olduğu ilçede Cumhuriyet Mahallesi 1394. Sokak'ta heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ile toprak kütlesinin müstakil bir evin üzerine düşmesi sonucu evin bir bölümünde hasar oluştu.

Aynı bölgede yaklaşık 3 ay önce de heyelan yaşanması sonucu evdeki 5 kişilik ailenin tahliye edilmesi sayesinde olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Evi hasar gören Leyla Gezme, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 ay önce meydana gelen heyelanda kayınbiraderine ait evin zarar gördüğünü belirterek o dönem oturdukları evden tedbiren tahliye edildiklerini söyledi.

Gezme, 5'i çocuk 9 kişilik aile olarak amcasının evine sığındıklarını anlatarak "Bu sabah komşularımızın haber vermesiyle evimizin hasar gördüğünü öğrendik. Eğer içeride olsaydık can kaybı ya da yaralanma yaşanabilirdi. Devletimizden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Abidin Yel
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı

Avrupa'nın kalbi diken üstünde! İran'ın gizli silahı uykuları kaçırdı
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Asensio'nun bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı

Bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı
Maça başlar başlamaz kabusu yaşadı! Liverpool'a Ekitike şoku

Bu kare maçın 3. dakikasında çekildi
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı

Avrupa'nın kalbi diken üstünde! İran'ın gizli silahı uykuları kaçırdı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Batshuayi'den Galatasaray taraftarını delirten beğeni

Galatasaray'ın eski yıldızı bu kareye beğeni attı, taraftar çıldırdı