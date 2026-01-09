Haberler

Cizre'de okul müdürleriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul müdürleri ile düzenlenen istişare toplantısında, 1'inci dönemin değerlendirilmesi yapıldı. Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitimde niteliği artırma kararlılığında olduklarını belirtti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul müdürlerinin katılımı ile istişare toplantısı düzenlendi.

Cizre Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen dönem değerlendirmesi toplantısı Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan İke, 1'inci dönemi kapsamlı bir şekilde değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

İke, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda eğitimde niteliği artırmaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek." dedi.

Toplantıda, akademik başarı verileri, sosyal etkinlikler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, rehberlik hizmetleri, okul güvenliği ve taşımalı eğitim gibi kritik başlıklar ele alındı.

Şube müdürleri, kendi sorumluluk alanlarına ilişkin sunum yaptığı toplantıda, dönem boyu yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
