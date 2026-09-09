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Cizre'de anne adayları gebe okulunda doğuma hazırlanıyor

Cizre'de anne adayları gebe okulunda doğuma hazırlanıyor
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Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren gebe okulunda anne adaylarına gebelik ve doğum süreçlerine yönelik teorik ve pratik eğitim veriliyor.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren gebe okulunda anne adaylarına gebelik ve doğum süreçlerine yönelik teorik ve pratik eğitim veriliyor.

Hastaneden yapılan açıklamada, gebe okulunda anne adaylarının gebelik ve doğum süreçlerini sağlıklı, bilinçli ve güvenli geçirmelerinin sağlanması amacıyla başlatılan eğitim programının devam ettiği belirtildi.

Uzman sağlık personeli eşliğinde yürütülen çalışmalarda anne adaylarına sağlıklı beslenmeden nefes egzersizlerine kadar pek çok alanda bilgi aktarıldığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Program kapsamında, diyetisyen İnahet Fındık tarafından gebelikte dengeli beslenme, fizyoterapist Hivda Yayevi tarafından doğuma hazırlık egzersizleri ve ebe Hadice Yalazan Alpaya tarafından ise nefes teknikleri, doğum korkusuyla baş etme yolları ile doğum sonrası bakım konularında uygulamalı eğitimler sunuluyor."

Açıklamada, anne adaylarına yönelik eğitimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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