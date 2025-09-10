Haberler

Cizre'de Akaryakıt Tankerinde Yangın Çıktı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki bir akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, sürücünün fark etmesiyle yol kenarına park ettiği araçta meydana geldi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 ABE 779 plakalı akaryakıt tankeri, Nusaybin-Cizre kara yolu Çavuşlu köyü yakınlarında alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
