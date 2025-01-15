Üye Girişi
Haberler
Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık

Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık
Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret

Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret
İstanbul Barosu olağanüstü genel kurula gidiyor

İstanbul Barosu'ndan olağanüstü genel kurul kararı
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku

Cizre'de 521 Kamu Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi

Cizre'de 521 Kamu Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde AFAD ve Cizre Kaymakamlığı işbirliğiyle 521 kamu personeline ilkyardım farkındalık ve temel yaşam desteği eğitimi gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 521 kamu personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Afad ve Cizre Kaymakamlığı işbirliğiyle 521 kamu personeli ilkyardım farkındalık ve temel yaşam desteği eğitimi aldı.

Kurumların konferans ve toplantı salonlarında gerçekleşen eğitim programlarında Cizre Devlet Hastanesinde görevli Uzman Dr. Emin Sancar tarafından 521 personele ilkyardım farkındalık ve temel yaşam desteği eğitimi verildi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
img

Muhabirin sorduğu iddia Bakan Tekin'i kızdırdı: İspatlasınlar
img

Tıraş bıçağıyla yüzünü kesti servet kazandı
img

Dortmund, Nuri'nin kalemini kırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
ABD enflasyon verileri kripto piyasasında %5 artışa neden oldu

ABD enflasyon verileri kripto piyasasında %5 artışa neden oldu
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.