Cizre'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Hükümet Konağı'ndaki törenle kutlandı. Kaymakam ve tugay komutanı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tebrikler kabul edildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve 8. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Barış Akbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Törenin ardından Kaymakam Baycar, makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.
Kaynak: AA