Haberler

Cizre'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Cizre'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Hükümet Konağı'ndaki törenle kutlandı. Kaymakam ve tugay komutanı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tebrikler kabul edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve 8. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Barış Akbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Törenin ardından Kaymakam Baycar, makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Şehir dışında çalışırken eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı
İzmir'de emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Güzellik merkezindeki skandal büyüyor! Kritik isim yakalandı
Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı

Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi