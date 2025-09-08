Haberler

Cizre'de 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Törenle Başladı

Cizre'de 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Törenle Başladı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törende Vali Birol Ekici, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulunda düzenlenen törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke de katıldı.

Vali Ekici beraberindeki protokol üyeleri ve öğrencilerle ilk ders zilini çaldı, öğrenciler sınıflarına koşarak dersbaşı yaptı.

Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle görüşen Ekici, onlara başarı diledi.

Vali Ekici, öğretmenlerle de görüştü, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

