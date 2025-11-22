Haberler

12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor
Güncelleme:
Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Halil ve Eşe Nazlı Çetin çiftinin 12 çocuğu, Orta Asya Türk kültürü ile destanlarından esinlenilerek verilen isimleri taşıyor. Baba Halil Çetin, ilk kez duyanları şaşırtan bu isimleri Türk tarihinden ilham alarak seçtiğini söyleyerek geçmişe duyduğu saygıyı vurguladı.

  • Halil Çetin'in 12 çocuğuna Oğuzhan, İlbilge, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar isimlerini verdi.
  • Halil Çetin'in çocuklarının en küçüğü 17, en büyüğü 40 yaşındadır.
  • Halil Çetin, çocuklarına Türk tarihinde yer edinmiş Türkçe isimler seçtiğini belirtti.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı İğdir Mahallesi'nde oturan ve kurduğu mermer fabrikasında üretim yapan 63 yaşındaki Halil Çetin, gençlik yıllarından bu yana Türk tarihine ilgi duydu.

ÇOCUKLARINA KOYDUĞU İSİMLERİ DUYANLAR ŞAŞIRIYOR

Çetin, bu ilgisi nedeniyle, dünyaya gelen 12 çocuğuna da "Oğuzhan, İlbilge, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar" isimlerini verdi.

Çivril'de 12 Türkçe İsimli Çocuk: Çetin Ailesinin Hikayesi

Çivril sakinleri, hem ailenin kalabalık oluşu hem de çocukların isimlerinin özgünlüğü nedeniyle Çetin ailesini yakından tanıyor. Özellikle ailenin iş yaptığı kişiler ve sosyal medya kullanıcıları isimlere ilgi gösteriyor.

"BİRÇOK TARİHÇİNİN KİTAPLARINI 2-3 SEFER OKUDUM"

Baba Çetin, aslen Afyonkarahisarlı olduklarını ancak ailesinin 64 yıl önce Çivril'e göç ettiğini söyledi. Eşi Eşe Nazlı ile 1984 yılında evlendiklerini belirten Çetin, dünyaya gelen çocuklarının isimlerini Türk tarihinde yer edinmiş Türkçe isimlerden seçtiğini dile getirdi.

Çivril'de 12 Türkçe İsimli Çocuk: Çetin Ailesinin Hikayesi

Çetin, 8 oğlu ve 4 kızından en küçüğünün 17, en büyüğünün 40 yaşında olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Milliyetçi ve ülkücü kökenden gelen biriyim. Yani o terbiyeyle yetişmiş bir insanım. Türk tarihine çok büyük sevgim, saygım ve merakım var. Lise bitene kadar birçok tarihçinin kitaplarını 2-3 sefer okudum. Çocuklarıma eski Türk tarihinde yer edinmiş, gönüllerde kalan, saygı duyulan isimlerden koydum. Türkçe isim tercih ettim. Dünyanın en eski milletlerinden birisiyiz. Geçmişimizle gurur duyuyorum."

"ÇOCUKLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Eşi Nazlı Çetin ise 12 çocuk annesi olduğu için mutluluk duyduğunu ifade etti. Çocuklara verilen isim konusunda eşine hiç müdahale etmediğini belirten Çetin, "Bu isimleri koyma demedim. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Hepsi kendi işinde gücünde." dedi.

Babanın 12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! İlk duyanlar şaşırıyor

"BABAM İYİ Kİ BU İSMİ KOYMUŞ"

19 yaşındaki Subutay Noyan Çetin de eski Türk ismini taşıdığı için kendisini farklı hissettiğini dile getirerek, "İsmimi ilk duyanlar şaşırıyor. Farklı geliyor. İsmimle gerçekten gurur duyuyorum. Babam iyi ki bu ismi koymuş. Diğer isimlere göre adım bende ağırlık hissettiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
