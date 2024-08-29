Üye Girişi
Haberler

Çıralı'da Rus turistler sahili temizledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çıralı'da biri çocuk, 3 Rus turist, sahile bırakılan izmarit ve çöpleri temizledi. Yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turistin akın ettiği sahillerde en önemli sorunların başında kirlilik geliyor.

ANTALYA'nın önemli turizm merkezlerinden Çıralı'da, biri çocuk, 3 Rus turist, sahile bırakılan izmarit ve çöpleri temizledi.

Yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turistin akın ettiği sahillerde en önemli sorunların başında kirlilik geliyor. Bazı kişiler hem içtiği sigaraların izmaritlerini hem de yediği ve içtiği ürünlerin atıklarını sahillerde bırakıp, gidiyor. Yaz aylarında yabancı turistler kadar yerli turistin de yoğun ilgi gösterdiği Antalya'nın Alanya'dan başlayıp Side, Denizkent, Boğazkent, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Çatlıcak, Topçam, Çıralı, Adrasan, Olimpos, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'a kadar onlarca plaja, her gün tonlarca çöp bırakılıyor.

3 RUS SAHİLİ TEMİZLEDİ

Çıralı Sahili'nde biri çocuk, 3 Rus turist, atılan çöpleri topladı. Çıralı'da işletmecilik yapan Mehmet Başar tarafından sabahın erken saatlerinde cep telefonu ile görüntülenen Rus turistler, izmarit ve çöplerin atılmasına yönelik rahatsızlıklarını dile getirip, bu plajın kirletilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Doğanın herkese ait olduğunu belirten Mehmet Başar da sahili kullanan insanların çöplerini arkalarında bırakmamaları, çevreyi kirletmemeleri gerektiğini söyledi.

Diğer yandan Kemer Belediyesi'ne ait temizlik ekipleri, Çıralı plajında günlük 3,2 kilometrelik sahili sürekli temizlemeye çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rus Turist turist Çıralı Çocuk Çevre Turizm Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Metroda Suriyeli çocuğu dövdü! Metroda çocuğu döven adam kim? Suriyeli çocuğu döven adam tutuklandı mı? CEM ZEYTİN HALKA ARZ Cem Zeytin kaç lot verir? Cem Zeytin hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? Cem Zeytin hangi bankalarda var? YENİ HAMSTER KOMBAT 29 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? ROBLOX AÇILDI MI? 29 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... SON DAKİKA: Metrobüs kazasında kaç kişi öldü? Küçükçekmece metrobüs kazası nasıl oldu? Neslihan Atagün'ün bebeğinin cinsiyeti ne? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel sektör çalışıyor mu? 30 Ağustos Cuma günü hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? Roblox ne zaman açılacak? 29 Ağustos Perşembe Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... SON DAKİKA METROBÜS KAZASI! Metrobüs kazası nerede oldu? (KAZA ANI VİDEO) 29 Ağustos metrobüs kazasında yaralanan veya ölen var mı? Nur Tuğba Namlı neden yok? Nur Tuğba Namlı 'Neler Oluyor Hayatta' programından neden ayrıldı, ne oldu? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 29 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Narin Güran'ın abisi neden gözaltına alındı? Narin'in abisi Enes'in kolunda neden ısırık izi var? Son dakika İstanbul'da metrobüs kazası! Olay nerede oldu? Küçükçekmece metrobüs kazasında yaralı veya ölü var mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Az önce deprem mi oldu? 29 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! EXXEN CANLI MAÇ İZLE (BEŞİKTAŞ- LUGANO) EXXEN şifresiz izleme linki var mı? 29 Ağustos UEFA Avrupa Ligi play- off maçı canlı izleme linki BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş- FC Lugano maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kırtasiye destek başvurusu ne zaman? Kırtasiye desteği ne kadar? Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? (E-devlet başvuru ekranı) Irak vatandaşları vizeden muaf mı? Irak vatandaşları Türkiye'ye vizesiz mi gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 29 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title