Cips hırsızı karga mahallelinin maskotu oldu - Haberler

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan marketin, bir karga müdavimi oldu. Market önünde duran cips paketlerini alan karganın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mahallenin maskotu olan karganın cips paketlerini aldıktan sonra, minibüs üzerinde paketi açıp yediği görüldü. Marketi sakin olduğu zaman ziyaret eden karga, mahalle sakinleri ve market sahibinin de yüzünü güldürdü.

"GELDİKÇE DAHA DA ARKADAŞ OLACAĞIZ"

"ZARARA UĞRATMIŞ OLSA DA TAKDİR EDİYORUM"

"ARTIK BİZİM BAKKALIN AMİGOSU"

"KARGANIN ZEKİ VE UYANIK BİR HAYVAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"