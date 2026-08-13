Haberler

Taciz ve Darbe Şüphelilerine Adli Kontrol

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTCHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ı doğum günü kutlaması için buluştukları apartman dairesinde cinsel tacizle suçlayıp darbeden 3 şüpheli, Edirne Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ı doğum günü kutlaması için buluştukları apartman dairesinde cinsel tacizle suçlayıp darbeden 3 şüpheli, Edirne Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı

Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman:  AK Parti'nin rakibi yine AK Parti'dir

"Muhalefet koltuk kapmaca oynuyor, AK Parti'nin rakibi AK Parti'dir"
Klinik Psikolog Metin Aydın: İlişkilerdeki manipülasyonu gri kaya metoduyla önleyebilirsiniz

"İlişkilerdeki manipülasyonu gri kaya metoduyla önleyebilirsiniz"
Erzurum'da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor

50 yıl önce ortaya çıktı! Köpükleri alev alıyor, dokunan şifa buluyor
Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...