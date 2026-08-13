Taciz ve Darbe Şüphelilerine Adli Kontrol
3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTCHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ı doğum günü kutlaması için buluştukları apartman dairesinde cinsel tacizle suçlayıp darbeden 3 şüpheli, Edirne Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.
3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ı doğum günü kutlaması için buluştukları apartman dairesinde cinsel tacizle suçlayıp darbeden 3 şüpheli, Edirne Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı