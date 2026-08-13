CHP'li Vekil Yazgan Genel Merkeze Çağrıldı
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın cinsel taciz ve darp iddialarıyla ilgili gözaltılar sürerken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı, konunun tüm yönleriyle araştırılması için Yazgan'ın genel merkeze çağrıldığını duyurdu.
MİLLETVEKİLİ GENEL MERKEZE ÇAĞRILDI
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ı doğum günü kutlaması için buluştukları apartman dairesinde cinsel tacizle suçlayıp darbeden 3 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, sanal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, "Bugün bazı sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı.