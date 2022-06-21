Cinsel tacizden 2 kez tutuklanan spor tesisi görevlisine yine tahliye

YALOVA'da, çalıştığı belediyenin spor tesislerine gelen 2 erkek çocuğu ile 1 genç kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve 2 kez tutuklanan Yakup Akkaya (32), ilk duruşmada bir kez daha tahliye edildi. Akkaya, Gemlik 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "Art niyetim yoktu" dedi.

Olay, geçen yıl Armutlu ilçesinde meydana geldi. Belediyenin spor tesislerinde işçi olarak çalışan Yakup Akkaya, buraya gelen E.N. (16) isimli erkek çocuğu ile P.Ç. (20) adlı kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 17 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen Akkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akkaya hakkında, Gemlik 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa karşı telefonla cinsel taciz suçlamasıyla' 6 aydan 3 yıla kadar, Gemlik 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise 'telefonla cinsel taciz' suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.