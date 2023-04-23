Kurtuluş Kuş'un yurt dışına çıkış yasağı beşinci itirazda kaldırıldı

Cinsel saldırı suçlamasıyla, 12 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı, daha önce yapılan dört itirazın reddedilmesine karşın, beşinci itirazın ardından kaldırıldı.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, geçen yıl bir otel odasında, 19 yaşındaki B.B.'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu" iddiasıyla dava açılmıştı. Yargılamanın ilk duruşması, 31 Ekim 2022'de, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmıştı. Kuş, ilk duruşmada; hakkındaki iddiaları reddetmişti. Kuş, yargılamanın ikinci duruşmasına; katılmasının şart olduğu yönündeki mahkeme kararına rağmen katılmamıştı.

YURT DIŞI YASAĞ KALDIRILDI

Bunun üzerine mahkeme, Kuş'un bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesi kararı almış, Kuş hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vermişti. Kuş, avukatları aracılığıyla yurt dışına çıkış yasağı yönündeki karara dört kez itiraz etmiş, mahkeme dört kez itirazı reddetmişti. Kuş, yurt dışına çıkış yasağına beşinci kez itiraz etti. İtiraz inceleme aşamasındayken, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın avukat kızı Melek Gökçen Alıcık'ın yargılamaya müdahil olduğu öğrenildi. Beşinci itiraz başvurusu kabul edildi ve Kuş'un yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

"HAKKINDA YASAK OLAN KİŞİ, NASIL BAŞKA ÜLKELERLE SÖZLEŞME YAPABİLİR"

Mağdur kadının ailesi ve avukatları, Kuş'un yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına tepki gösterdi. B.B.'nin babası Ö.B, yaşadıkları süreci anlattı. Ö.B, şunları söyledi: "Biz geçen sene 2 Mart tarihinde İzmir'den şikayetçi olduk. Olay Aydın'da olduğu için dosya Aydın'a gitti. Bu aşamada bize otel kayıtlarının silindiği söylendi. 9 Temmuz'da iddianame tamamlandı ve dava açıldı. İlk duruşma 31 Ekim 2022'de yapıldı. Duruşmadan bir hafta önce sanığın avukatı, Kuş'un duruşmaya SEGBİS yoluyla katılmasını talep etti ve mahkeme kabul etti. 31 Ekim'de mahkeme başkanı bir sonraki duruşma için 'Şüpheli, duruşmalara katılacak' kararını verdi ancak bu kişi ikinci duruşmaya da gelmedi. Heyet de 'zorla getirme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' kararlarını verdi. Bu kişi ise yurt dışındaki konserlerini gerekçe göstererek yurtdışına çıkıyor ancak hakkında yasak olan bir kişi, nasıl başka ülkelerle konserleri hakkında sözleşme yapabilir?

"BU AVUKAT NEDEN DOSYAYA MÜDAHİL OLUYOR"

"Ayrıca Kuş'un şahitleri de yalancı şahitlik yaptılar çünkü karakolda verdikleri ifadelerle mahkemede verdikleri ifadeler çelişiyor. Benim kızım duruşmaların hepsine katılıyor. Heyet, 'Katılmak zorunda değilsin' dese dahi katılıyor. Mahkeme neden bu kişiyi Aydın'a, duruşmaya getiremiyor? Yurt dışı yasağına ilişkin karar verildikten sonra sanığın avukatları bu karara itiraz ettiler, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı 4 kere reddetti. Sonra itiraz bir üst mahkemeye taşındı ve 5'inci itirazda, karşı tarafın sunduğu gerçek olmayan konser sözleşmeleriyle 400 bin lira kefaretle yurt dışı yasağı kaldırılıyor. Bu süreçte sanığın vekaletine MHP Aydın İl Başkanı'nın kızı avukat Melek Gökçen Alıcık dahil oluyor. Bu avukat neden dosyaya müdahil oluyor? Yasak nasıl kaldırılıyor? Elimizde onca adli tıp raporu ve delil varken bu sanık neden hala tutuklanmıyor?"

"BİRİLERİ BU ADAMIN ARKASINDA DURUYOR"

"İddianamede savcı, sadece cinsel saldırıdan değil, ayrıca yaralanmadan da bu kişinin ceza almasını talep ederken bu karar nasıl verilebiliyor? Benim kızım psikolojik tedavi görüyor, her gün 8 ayrı ilaç kullanıyor. Bu kişi hala yurt dışında ve ben eminim ki birileri bu adamın arkasında duruyor. Dava süresince yurt dışı yasağı olan biri nasıl bu sözleşmeleri yapabilir? Bunlar adaleti savunmuyorlar. Bir sonraki duruşma 14 Haziran'da. Bu duruşmada savcının mütalaasını vereceğini tahmin ediyoruz. Karşı tarafın arkasında bir siyasi partiden bir milletvekilinin olduğunu biliyoruz ve yakın zamanda bunu açıklayacağız."