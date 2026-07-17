Çin-Kuzey Kore Dostluk Anlaşmasının 65. Yıldönümü Kuzey Kore'nin Başkenti Pyongyang'da Kutlandı
Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Wang Huning, Pyongyang'da Çin-Kuzey Kore Dostluk Antlaşması'nın 65. yıl dönümü resepsiyonunda konuşma yaptı.
PYONGYANG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Çin- Kuzey Kore Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması'nın imzalanmasının 65. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resresepsiyondaepsiyonda konuşma yaptı.
Aynı resepsiyonda Kuzey Kore Başbakanı, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve Kuzey Kore Devlet İşleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Pak Thae Song da konuşma yaptı.
Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunan Wang Huning, Çin'in parti ve hükümet heyetine başkanlık ederek Pyongyang'da çeşitli temaslarda bulundu, 16 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)